Wetter : Woche startet heiß - einzelne Gewitter im Süden erwartet

von dpa

06. August 2018, 03:58 Uhr

Nach einer leichten Abkühlung in der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst heute wieder Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad in Deutschland. Vor allem in Sachsen-Anhalt könnte es besonders heiß werden, sagte eine DWD-Meteorologin. Ganz im Süden könne es im Laufe des Tages zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Die kommenden Tage bringen laut DWD noch einmal rekordverdächtige Temperaturen. Am Mittwoch werden vor allem im Osten Deutschlands bis zu 39 Grad erwartet. Am Donnerstag lassen dann kräftige Gewitter mit Starkregen die Temperaturen etwas fallen.