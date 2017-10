Tiere : Wütende Wildschweine versetzen Kleinstadt in Angst

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 16:51 Uhr

Eines der Tiere gelangte sogar in eine Bank: Zwei Wildschweine haben mitten in der Innenstadt von Heide vier Menschen verletzt. Besonders in der Sparkasse spielten sich dramatische Szenen ab. Kunden und Mitarbeiter versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Der Filialleiter erlitt Verletzungen an den Beinen. Vor dem Gebäude biss ein Tier einem Mann die Fingerkuppe ab. Eines der Wildschweine wurde erschossen. Das Tier war möglicherweise bei der Maisernte aus einem Feld aufgescheucht worden. Das zweite Wildschwein rannte weg.