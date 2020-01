Krankheiten : Zahl der Virus-Fälle steigt - Vier Patienten in Deutschland

von dpa

29. Januar 2020, 06:25 Uhr

Die Zahl der Patienten mit dem neuartigen Coronavirus hinter der Lungenkrankheit in China ist wieder sprunghaft gestiegen. In Deutschland wurden vier Infektionen bestätigt. Die drei jetzt bekannt gewordenen neuen Fälle stehen in Zusammenhang mit dem ersten Patienten in Bayern, der sich bei einer Kollegin aus China angesteckt hatte. In der Volksrepublik stieg die Zahl der Erkrankungen innerhalb eines Tages um fast 1500. Damit sind mehr als 6000 Fälle erfasst. Die Gesamtzahl der Todesfälle kletterte auf 132.