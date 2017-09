Demonstrationen : Zehntausende gehen in Australien für Homo-Ehe auf die Straße

In Sydney haben Zehntausende Menschen für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Australien demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter, Equal Marriage Rights Australia, gingen 40 000 Menschen auf die Straße. Damit wäre es die größte Demonstration für Lesben- und Schwulenrechte in der Geschichte Australiens. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen. Ab Dienstag können die Australier per Brief für die Ehe für alle abstimmen. Das Ergebnis soll am 15. November bekanntgegeben werden. Das Votum ist aber nicht bindend.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 11:02 Uhr