Regierung : Zeitung: Ermittlungen gegen Trump in Russland-Affäre

In der Russland-Affäre in den USA wird nun offenbar auch gegen US-Präsident Donald Trump ermittelt. Sonderermittler Robert Mueller habe Ermittlungen gegen Trump aufgenommen, schreibt die «Washington Post». Es geht demnach um die Vorwürfe, Trump habe in der Affäre versucht, unzulässigerweise Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Das bestätigten der Zeitung mehrere mit der Sache Vertraute. Trumps Anwaltskanzlei reagierte wütend: Das Enthüllen von Informationen des FBI über den Präsidenten sei ungeheuerlich, unentschuldbar und illegal.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 01:30 Uhr