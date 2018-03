Fußball : Zeitung: Thomas Tuchel wird nicht Trainer beim FC Bayern

von dpa

24. März 2018, 22:49 Uhr

Thomas Tuchel wird nach Informationen der «Bild am Sonntag» nicht Nachfolger von Jupp Heynckes als Trainer beim FC Bayern München. Der frühere Coach von Borussia Dortmund stehe «bei einem anderen Top-Club im Ausland im Wort. Damit kam Bayern für ihn nicht mehr infrage.» Dabei hatte man sich laut «BamS» schon darauf geeinigt, Verhandlungen mit dem 44 Jahre alten Tuchel zu beginnen. Dessen Berater war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. In der Öffentlichkeit und in den Medien wird seit Monaten über zahlreiche Heynckes-Nachfolger spekuliert.