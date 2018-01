Wetter : Zermatt per Zug erreichbar

von dpa

24. Januar 2018, 19:47 Uhr

Der vier Tage eingeschneite Schweizer Wintersportort Zermatt ist wieder per Bahn zu erreichen. Ab 17.00 Uhr fuhren Züge im Pendeltakt, um möglichst viele Urlauber aus dem Ort hinaus und anreisende Gäste hineinzubringen, wie die Matterhorn-Gotthard-Bahn mitteilte. Die Züge, die jeweils 250 Menschen transportieren können, sollen bis 01.00 Uhr in der Nacht verkehren. Die Lawinengefahr war mit der Wetterbesserung um Zermatt und in anderen Alpenregionen weiter gesunken.