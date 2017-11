Parteien : Zuversicht und Zweifel vor entscheidender Jamaika-Phase

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 16:47 Uhr

Union, FDP und Grüne rüsten sich unter dem Eindruck zahlreicher Streitpunkte für den Start in die entscheidende Phase ihrer Sondierungen. CDU und CSU berieten heute in einem engeren Kreis um Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin über Prioritäten bei Themen. Der bayerische Ministerpräsident äußerte sich zuversichtlich, dass die Chef-Unterhändler aller vier Parteien bei einem Treffen an diesem Montagabend besonders wichtige Punkte bündeln können. Auch von FDP und CDU kamen optimistische Einschätzungen zu den Erfolgschancen einer Jamaika-Koalition.