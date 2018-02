Tennis : Zverev gewinnt, Struff verliert: 1:1 im Davis Cup

von dpa

02. Februar 2018, 09:50 Uhr

Im Davis-Cup-Duell zwischen Gastgeber Australien und Deutschland steht es nach dem ersten Tag 1:1. Alexander Zverev hatte die deutschen Tennis-Herren in Brisbane durch einen Fünf-Satz-Sieg in Führung gebracht. Der 20 Jahre alte Hamburger gewann gegen den 18 Jahre alten Davis-Cup-Debütanten Alex De Minaur in 3:54 Stunden 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Anschließend musste sich Jan-Lennard Struff der australischen Nummer eins Nick Kyrgios mit 4:6, 4:6, 4:6 geschlagen geben. Damit fällt die Entscheidung in der Erstrunden-Partie definitiv erst am Sonntag.