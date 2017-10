Konflikte : Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien im Amtsblatt veröffentlicht

von dpa

erstellt am 27.Okt.2017 | 19:09 Uhr

Einer Anwendung der Zwangsmaßnahmen der spanischen Zentralregierung zur Beendigung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien steht nichts mehr im Wege: Die Billigung der Maßnahmen durch den Senat in Madrid wurde schon im spanischen Amtsblatt veröffentlicht. Damit wurde die letzte Bedingung für ihren Einsatz erfüllt. Ministerpräsident Mariano Rajoy will unter anderem die Regierung von Carles Puigdemont in Barcelona absetzen und innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen zum Regionalparlament abhalten.