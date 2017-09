Auszeichnungen : Zwei deutsche Filme gewinnen Nachwuchs-Oscars

Zwei Filmproduktionen deutscher Hochschulen sind unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. «Watu Wote/All of Us» von Katja Benrath und «Galamsey» von Johannes Preuss hätten sich gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt, teilte die Oscar-Akademie in Beverly Hills mit. Die zwei deutschen Gewinner können die Preise am 12. Oktober in Los Angeles in Empfang nehmen. Dann wird auch bekanntgegeben, wer von ihnen den Oscar in Gold, Silber und Bronze erhält. In diesem Jahr wurden 1587 Filme aus dutzenden Ländern eingereicht.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 15:16 Uhr