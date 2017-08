Unfälle : Zwei Deutsche sterben bei Unfall auf Koh Samui

Zwei Deutsche sind bei einem Verkehrsunfall auf der thailändischen Urlauberinsel Koh Samui ums Leben gekommen. Der 27 Jahre alte Mann und die 24 Jahre alte Frau stießen am Abend auf ihrem Motorroller mit einem Geländewagen zusammen. Beide waren auf der Stelle tot. Koh Samui gehört zu den beliebtesten Inseln im Golf von Thailand. Viele Urlauber mieten sich dort Motorroller. Immer wieder gibt es Unfälle. Die zwei Deutschen waren nach dem Bericht einer Zeitung vor Ort Studenten, die in den Semesterferien in Thailand Urlaub machten. Ihre genaue Herkunft ist noch unbekannt.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 08:42 Uhr