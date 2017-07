Unfälle : Zwei Männer ertrinken beim Baden in See

Zwei junge Männer sind beim Baden in Haltern am See in Nordrhein-Westfalen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, gingen die beiden 22-Jährigen am Abend in den See und gerieten plötzlich in tiefes Wasser, wo sie untergingen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem Großaufgebot in die Stadt nördlich von Recklinghausen. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Die Retter fanden die beiden Männer im Wasser und brachten sie in eine Klinik, wo sie starben. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 03:44 Uhr