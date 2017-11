Kriminalität : Zwei Männer nach Brandanschlag auf Obdachlosen festgenommen

von dpa

12.Nov.2017

München (dpa) - Nach dem Brandanschlag auf einen schlafenden Obdachlosen am Münchner Hauptbahnhof sind zwei Männer in der Nacht festgenommen worden. Einer habe sich gestellt, der andere sei am Arbeitsplatz gefasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei München. Sie hätten die Tat eingeräumt und bei der Vernehmung gesagt, dass sie sich «einen Spaß erlaubt» haben. Am Freitag hatte die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach den aus Italien stammenden Tatverdächtigen gefahndet. Ihnen wird versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.