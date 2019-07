Notfälle : Zwei Menschen in Höhle eingeschlossen

von dpa

28. Juli 2019, 23:45 Uhr

In der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg sind zwei Menschen von ansteigenden Wassermassen überrascht und dadurch eingeschlossen worden. Zwei Rettungstaucher seien am Abend zu den Männern vorgedrungen, sagte Feuerwehrkommandant Harald Herrmann. Den beiden Eingeschlossenen gehe es gut. Eine Rettung in der Nacht sei nicht möglich, da die Strömung in der Höhle im Kreis Reutlingen zu stark sei. Ein kleines Team mit Rettern sei aber vor Ort. Mit Tagesanbruch soll die Rettung aus der Höhle begonnen werden.