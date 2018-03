Raumfahrt : Zwei US-Astronauten verrichten Außenarbeiten an ISS

von dpa

29. März 2018, 16:50 Uhr

Zwei US-Astronauten haben bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS wichtige Wartungsarbeiten vorgenommen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigte Bilder, wie sich Drew Feustel und Ricky Arnold in weißen Raumanzügen an der Außenwand des fliegenden Labors entlang hangelten. Die beiden sollten Antennen an der ISS befestigen. Diese sind Teil eines künftigen Experiments, bei dem die Temperatur von Pflanzen auf der Erde gemessen werden soll, um abschätzen zu können, wie viel Wasser sie benötigen. Zudem sollten sie eine Kamera austauschen.