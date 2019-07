Notfälle : Zweiter Höhlengänger soll am Vormittag gerettet werden

von dpa

29. Juli 2019, 09:45 Uhr

Der zweite in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb eingeschlossene Mann soll heute Vormittag gerettet werden. Das sagte der Einsatzleiter der Höhlenrettung, Michael Hottinger. Die Polizei teilte bei Twitter mit, dass der Mann von Rettungstauchern betreut werde und es ihm gut gehe. Steigende Wassermassen hatten zwei Höhlengängern in Baden-Württemberg den Rückweg ins Freie abgeschnitten. Einer der beiden Männer ist schon in Sicherheit.