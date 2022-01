Tierschutz-Prozess eingestellt : 100 Katzen im Haus: Beschuldigte kommen mit 300 Euro Strafe davon

Ein Prozess gegen zwei Frauen um das massenhafte Halten von Katzen ist am Donnerstag eingestellt worden – obwohl sich eine Beschuldigte zunächst wenig einsichtig zeigte.

Ahrensburg | Das Gericht gab ihnen auf, 300 Euro an den Tierschutzverein Ahrensburg zu zahlen. Der 78 Jahre alten Mutter und ihrer 55-jährigen Tochter war vorgeworfen worden, in ihrem Haus in Großhansdorf bei Hamburg mehr als 100 Katzen unter schlechten Bedingungen gehalten zu haben. Vor allem die 55-Jährige zeigte sich anfangs wenig einsichtig. Obwohl dem Geri...

