Spezial-Rollbrett : 108-Kilo-Schildkröte Helmuth ist wieder mobil

Arthritis in der Schulter ist schmerzhaft. Die Schildkröte Helmuth ist dank der Erfindung eines Orthopäden jedoch wieder quietschfidel.

Gelsenkirchen | Die schulterkranke 108-Kilogramm-Spornschildkröte „Helmuth“ aus dem Gelsenkirchener Zoo ist wieder mobil: Dank eines kevlarverstärkten Spezial-Rollbretts krabbelt das 24 Jahre alte Tier wieder durch sein Außengehege in der „Zoom-Erlebniswelt“ in Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag präsentierte der Zoo die geländegängige Gehhilfe erstmals öffentlich. P...

