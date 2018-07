Im Schwarzwald : 1300 Extremläufer erklimmen Skischanze

Kurioser Wettkampf im Schwarzwald: Mehr als 1300 Teilnehmer rannten dort eine Skisprungschanze hoch.

von dpa

29. Juli 2018, 16:53 Uhr

Titisee-Neustadt | 140 Höhenmeter und bis zu 35 Grad Steigung: Extremläufer sind am Wochenende bei einem Wettkampf eine Skischanze im Schwarzwald in Gegenrichtung hochgerannt. Mehr als 1300 Menschen - Profiathleten ebenso wie Hobbysportler - erstürmten die Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Der schnellste Mann bewältigte den 400-Meter-Lauf mit 140 Höhenmetern am Samstag demnach in 3:34.8 Minuten. Die schnellste Frau schaffte die volle Distanz in 4:45.3 Minuten.

