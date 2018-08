In der Nähe der Hauptstadt Sofia : 15 Tote nach Busunglück in Bulgarien

Die Ursache für das Busunglück blieb zunächst unklar.

von dpa

25. August 2018, 19:33 Uhr

Sofia | 15 Menschen sind bei einem schweren Busunglück in der Nähe der bulgarischen Hauptstadt Sofia gestorben. Das berichteten bulgarische Medien am Samstagabend nach vorläufigen Angaben des Zentrums für medizinische Nothilfe in Sofia. Ein in Richtung der Hauptstadt Sofia fahrender Bus sei bei Swoge, rund 40 Kilometer nördlich von Sofia, von der Fahrbahn abgekommen und abgestürzt, teilte die Polizei mit.

Rund zwei Dutzend weitere Menschen verletzt

Die Ursache für das Unglück war zunächst unbekannt. Dabei seien etwa zwei Dutzend Menschen verletzt worden. Die Busreisenden wollten ein Kloster besuchen, berichtete der private Fernsehsender bTV.