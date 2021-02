Massive Sturzflut : 150 Vermisste nach Gletscherabbruch in Indien

Ein riesiger Gletscher bricht von einem Berg ab und stürzt in einem Fluss. Die davon ausgelöste Flutwelle reißt vermutlich Dutzende Menschen mit. Mindestens 150 Menschen werden vermisst.

Jyotirmath | Im Norden Indiens werden nach einer massiven Sturzflut mindestens 150 Menschen vermisst. Ein riesiger Gletscher war zuvor von einem Berg abgebrochen und in einen Fluss gefallen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Gegend um Joshimath im nordi...

