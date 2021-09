Verbrechen : 16-Jährige in Sachsen getötet - Fahndung nach Täter

Eine Teenagerin wird verletzt im Landkreis Bautzen in Sachsen gefunden und stirbt später im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach einem männlichen Tatverdächtigen.

Großröhrsdorf | Eine 16-Jährige ist im Landkreis Bautzen in Sachsen getötet worden. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Fährtenhund nach einem männlichen Tatverdächtigen, wie ein Sprecher sagte. Ein Zeuge habe am Mittwochnachmittag eine schwer verletzte junge Frau im Bereich eines Garagenkomplexes in Großröhrsdorf gemeldet. Dort hätten die Beamten die Juge...

