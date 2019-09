Long Island : 16-Jähriger wird erstochen: Zeugen filmen lieber anstatt zu helfen

Eine unfassbare Tat ereignete sich in den USA: Bis zu 70 Personen beobachteten, wie ein Jugendlicher erstochen wurde.

von Kim Patrick von Harling

21. September 2019, 10:07 Uhr

Long Island | Polizisten aus Long Island zeigten sich fassungslos. Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde vor Kurzem ein 16-Jähriger erstochen, während bis zu 70 weitere Jugendliche die Tat filmten. Keiner der Zeugen half dem Opfer Khaseen Morris. "Das ist ungeheuerlich", sagte Polizist Stephen Fitzpatrick gegenüber dem US-Sender BBC. Die meisten der "50, 60, 70" Jugendlichen hätten lieber gefilmt anstatt zu helfen.

Streit um ein Mädchen

Dem Messerangriff sei laut US-Medien ein Streit um ein Mädchen vorausgegangen. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 18-Jährigen handeln, der nach der Tat festgenommen wurde. Morris starb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen.

Verdächtiger beteuert Unschuld

"Das kann so nicht weitergehen. Ihre Freunde sterben, während Sie da stehen und es auf Video festhalten", sagte Fitzpatrick. Die Videoclips von der Tat verbreiteten sich zunächst in den sozialen Medien, mittlerweile wurden alle gelöscht. Der mutmaßliche Angreifer betont seine Unschuld. Die Polizei appelliert an die Jugendlichen, die während der Tatzeit gefilmt hatten. "Wenn Sie nicht an dem Mord an Khaseen Morris verantwortlich sind, ist es nun an der Zeit, mit uns in Kontakt zu treten", erklärte Fitzpatrick. Die Ermittler suchen weitere Beteiligte an den tödlichen Streit.