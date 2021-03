Unfälle : 18 Verletzte bei Massenkarambolage auf A9 in Bayern

Es hagelt nördlich von Ingolstadt. Die Autobahn 9 wird stellenweise glatt - zahlreiche Autos und Lastwagen geraten ins Rutschen. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Stammham | Bei der Massenkarambolage auf der Autobahn 9 in der Nähe von Ingolstadt sind 18 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren in den Unfall nach einem Hagelschauer am Freitag 65 Fahrzeuge verwickelt. Die Behörden gingen am Nachmittag von 3 Schwer- und 15 Leichtverletzten aus. Mehrere Hubschrauber und zahlreiche Rettungskr...

