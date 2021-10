Mordprozess : 19-Jährige in der Weser versenkt - Urteile erwartet

Die Frau wurde nackt an eine Betonplatte gefesselt und im Fluss versenkt. Was genau in den Stunden vor ihrem Tod geschah, wissen wahrscheinlich nur die drei Angeklagten. Doch sie schweigen.

Verden (Aller) | Im Mordprozess um den Tod einer in der Weser versenkten 19-Jährigen werden am Donnerstag (10.00 Uhr) die Urteile erwartet. Vor dem niedersächsischen Landgericht Verden müssen sich seit Februar zwei Männer und eine Frau verantworten - die Anklage wirft den Deutschen Mord vor. Doch der Prozess konnte nicht klären, wie die psychisch schwer kranke jung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.