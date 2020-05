Eine Person in Klinik : 23 Corona-Infektionen in Düsseldorfer Pflegeheim

Nachdem das Coronavirus bei einem Mitarbeiter festgestellt worden ist, wurden alle Bewohner des Pflegeheims getestet.

24. Mai 2020, 21:08 Uhr

Düsseldorf | In einem Senioren- und Pflegeheim in Düsseldorf sind 23 Bewohner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Bislang sei nur eine Bewohnerin in eine Klinik eingeliefert worden, die anderen seien zurzeit symptomfrei, teilte die Stadt am Sonntag mit. Sie blieben in der Pflegeeinrichtung in Quarantäne. Insgesamt lebten mehr als 100 Menschen in der Einrichtung im Stadtteil Benrath, hieß es.

Virus bei Mitarbeiter festgestellt

Das Gesundheitsamt hatte alle Bewohner getestet, nachdem das Coronavirus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen worden war. Besuch darf nun nicht mehr empfangen werden, Mitarbeiter müssen Masken mit hoher Schutzstufe tragen.