Polizeieinsatz : 30 Flaschen an der Kasse: Streit um Speiseöl im Supermarkt eskaliert

Einige Bürger hierzulande versuchen sich angesichts des Kriegs und der steigenden Preise in Hamstern - wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Anstatt Klopapier ist das Ziel zurzeit Speiseöl. In einem Supermarkt kam es deshalb zu aggressiven Drohungen und einem Polizeieinsatz.

Ein Streit um Speiseöl ist in einem Supermarkt in der Nähe von Stuttgart eskaliert. Eine fünfköpfige Gruppe wollte nach Polizeiangaben vom Freitag mehr Flaschen Speiseöl kaufen, als von dem Laden in Asperg im Landkreis Ludwigsburg derzeit wegen der hohen Nachfrage pro Person abgegeben wird. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, wollten die Supermarkt-Ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.