Drogen : 314 Kilo Heroin in Thailand konfisziert

Sie wollten 314 Kilo Heroin aus Thailand nach Down Under schmuggeln: Nun wurden zwei Männer festgenommen. Die austalische Polizei spricht von einer der „größten Bedrohungen der organisierten Kriminalität“.

Sydney | Im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung einer großen Menge an Heroin in Thailand hat die Polizei in Australien zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Bei einem der Männer, einem 38-Jährigen aus Sydney, soll es sich um eine der „größten Bedrohungen der organisierten Kriminalität“ in Australien handeln, teilte die Nationalpolizei (AFP) mit. Die...

