Jüdisches Fest : Meron in in Israel: 44 Tote bei Massenpanik

Bei einer Massenpanik auf einem jüdischen Fest in Israel sind nach offiziellen Angaben 44 Menschen ums Leben gekommen.

Meron | 44 Menschen sind bei einer Massenpanik auf einem jüdischen Fest im Norden Israels ums Leben gekommen. Dutzende Verletzte wurden in sechs verschiedene Krankenhäuser gebracht, wie das Gesundheitsministerium am Freitag ferner mitteilte. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sprach am frühen Freitagmorgen von einer "unfassbaren Katastrophe". ...

