Corona-Pandemie : 70 Prozent in New York geimpft - Beschränkungen aufgehoben

Die Bars sind voll, die Partys zurück: New York City ist durch eine erfolgreiche Impfkampagne wieder da. Landesweit sieht das Bild noch ein wenig anders aus.

New York | Nachdem mehr als 70 Prozent der Erwachsenen im US-Bundesstaat New York mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen haben, hat Gouverneur Andrew Cuomo alle noch verbliebenen Einschränkungen aufgehoben. „Heute ist ein bedeutsamer Tag“, sagte Cuomo bei einer Pressekonferenz. „Wir können jetzt in das Leben zurückkehren, was wir kennen.“ Zu...

