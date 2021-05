Umfrage : 90 Prozent der Kinder vermissten Sport in Corona-Zeit

In der Corona-Pandemie sind viele Sportangebote für Kinder weggefallen. Einer großen Mehrheit der Jungen und Mädchen hat die Bewegung gefehlt - vor allem aus einem Grund.

Berlin | Eine große Mehrheit der Kinder in Deutschland hat nach einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks während der Corona-Krise unter fehlender Bewegung gelitten. 90 Prozent der Befragten hätten den Sport vermisst, teilte die Kinderrechtsorganisation am heute mit. Einem Großteil der Jungen und Mädchen gefällt demnach an Sport und Bewegung besonders, d...

