Feuerwehreinsatz bei Hannover : Lkw brennt auf A2 – wegen „selbstlöschender Ladung“ aber nur kurz

Auf der A2 bei Hannover ist am Donnerstag ein Sattelzug in Brand geraten. Dass er mit Cola-Flaschen beladen war, kam den Feuerwehrleuten zugute.

Lehrte | Ein mit Cola-Flaschen beladener Sattelzug-Auflieger ist auf der Autobahn 2 bei Lehrte in der Region Hannover in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, vermutlich löste eine heiß gelaufene Bremse das Feuer aus, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Fahrer kann sich in Sicherheit bringen Kurz vor der Ausfahrt Lehrte Ost konnte der Fahrer die ...

