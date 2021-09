SEK-Einsatz auf der A9 in Bayern : Polizei nimmt nach mutmaßlicher Geiselnahme Verdächtigen fest

Mutmaßliche Geiselnahme in einem Reisebus auf der A9 in Bayern: Bei einem SEK-Einsatz auf der Autobahn wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Greding | Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen Hilpoltstein und Greding in Bayern einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige soll Morddrohungen ausgestoßen haben. Er war längere Zeit mit drei Busfahrern allein im Fahrzeug. Gegen 21.30 Uhr habe es einen Zugriff der Polizei gege...

