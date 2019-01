Viele Verletzte : Acht Tote bei Bombenanschlag auf Polizeischule in Kolumbien

Bei einem vermeintlichen Bombenanschlag auf eine Polizeischule sollen mindestens vier Menschen getötet worden sein.

von dpa

17. Januar 2019, 17:48 Uhr

Bogotá | Bei einem Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in Kolumbien sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 23 weitere Menschen seien bei der heftigen Explosion in der Polizeischule General Santander im Süden der Hauptstadt Bogotá verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Die Ermittler gingen von einer Autobombe aus. Auf Fotos war ein ausgebranntes Fahrzeug auf dem Gelände zu sehen.

Sanitäter und Feuerwehrleute eilten zum Tatort. Die Polizei sperrte die Polizeiakademie ab. Medienberichten zufolge war der Täter mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände der Polizeischule gefahren. Dort explodierte das Fahrzeug. Kurz zuvor waren dort bei einer Zeremonie mehrere Beamte befördert worden.

Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Die größte Rebellenorganisation Farc hat mittlerweile einen Friedensvertrag mit der Regierung abgeschlossen und die Waffen niederlegt.

Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land hat sich seitdem verbessert. Allerdings kämpft die kleinere Guerillagruppe ELN noch immer gegen den Staat. Auch Verbrechersyndikate, die in Drogenschmuggel verwickelt sind, liefern sich immer wieder blutige Auseinandersetzungen mit Polizei und Streitkräften.

"Wir machen uns auf den Weg zum Tatort. Ich habe den Sicherheitskräften den Befehl gegeben, die Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen", schrieb Präsident Iván Duque auf Twitter. "Die Kolumbianer weisen den Terrorismus zurück und bekämpfen ihn gemeinsam. Kolumbien ist in Trauer, aber wird vor der Gewalt nicht einknicken."

Auch Bogotás Bürgermeister Enrique Peñalosa verurteilte den Anschlag. "Meine Solidarität gilt angesichts des terroristischen Akts in der Polizeischule General Santander unseren Polizisten. Die Kolumbianer können sicher sein, dass die Kriminellen unseren Staat nicht einschüchtern werden."

Vor einem Jahr wurden bei einem Anschlag auf eine Polizeiwache in der Hafenstadt Barranquilla fünf Beamte getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die Regierung setzte die Friedensgespräche mit den ELN-Rebellen daraufhin aus.