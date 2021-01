Sorte Bio-Heidelbeere : Achtung, Glasstücke: Edeka ruft bundesweit Bio-Babybrei zurück

Edeka ruft einen Bio-Babybrei zurück, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Glasstücke darin befinden.

von dpa

07. Januar 2021, 21:36 Uhr

Hamburg/Berlin | Der Handelskonzern Edeka hat Artikel der Babynahrung "EDEKA Bio Heidelbeere in Birne nach dem 4. Monat" zurückgerufen. Betroffen seien die Produkte im 190-Gramm-Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 28.07.2022, teilte der Konzern am Donnerstag mit. "Es ist nicht auszuschließen, dass in einzelnen Gläsern des betreffenden MHD Glasstücke enthalten sein können." Vom Verzehr werde daher abgeraten.

Edeka





Das Produkt sei bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten, nun aber aus dem Verkauf genommen worden. Weitere Artikel der Marke "EDEKA Bio" seien nicht betroffen, hieß es.