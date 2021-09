Autobahndreieck Drammetal : Achtung, Stau: Vollsperrung der A7 wegen brennenden Lasters

Ein brennender Lastwagen mit geladenem Papier sorgt seit Mittwochabend für eine Vollsperrung der Autobahn 7.

Rosdorf | Auch am Tag danach ist eine der Hauptverkehrsachsen des Nordens gesperrt. Durch die Ladung ziehen sich die Lösch- und Bergungsmaßnahmen auf der A7 weiter bis in den Donnerstag. Wo ist die A7 gesperrt? „Das Papier brennt gut und schnell, das macht die Löschmaßnahmen so umfangreich“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Fahrbahn zwischen dem A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.