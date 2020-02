120 Menschen vor Ort : Aktivisten haben umstrittenes Steinkohlekraftwerk Datteln 4 besetzt

Aktivisten sind am Sonntag in das das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen eingedrungen.

02. Februar 2020, 09:29 Uhr

Es sind rund 120 Menschen seit Sonntagmorgen vor Ort, wie die Polizei Recklinghausen mitteilte. Die Demonstranten sollen durch ein aufgebrochenes Tor zum Kraftwerk gelangt sein. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" spricht von rund 150 Menschen. Das 1100-Megawatt-Kraftwerk im Ruhrgebiet soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission im Sommer dieses Jahres ans Netz gehen. Umweltschützer protestieren dagegen.

Friday-for-Future-Frontfrau Luisa Neubauer twitterte Bilder der Aktion:





Vor Ort ist auch ein Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, als parlamentarischer Beobachter, wie er sagt. Lorenz Gösta Beutin bezeichnet die Aktion als "wichtig und legitim". Sie sei "komplett fröhlich und friedlich verlaufen" und als Auftakt zu einem Jahr des Protests gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu verstehen, so Lorenz Gösta Beutin.

