Stargäste im Wandel der Zeit : Von Hilton bis Naddel: "Mörtel" Lugners schillernde Opernball-Begleitungen

2019 begleitete "Mörtel" Lugner das ehemaligen australische Topmodel Elle Macpherson. Wer waren ihre Vorgängerinnen?

von Christian Ströhl

01. März 2019, 15:50 Uhr

Wien | Richard "Mörtel" Lugner hat sich zufrieden mit der Wahl seines diesjährigen Stargastes beim Wiener Opernball, dem ehemaligen australischen Supermodel Elle Macpherson, gezeigt: "Sie ist freundlich, sie ist unkompliziert, sie ist pünktlich", sagte Lugner in der Nacht zum Freitag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die in den 80er und 90er Jahren als "The Body" bekannte Macpherson lobte die Atmosphäre beim berühmten Opernball als "wunderschön".

Bereits seit den 90er Jahren bringt Lugner alljährlich prominente Ehrengäste mit zum Opernball und lässt sich dies einiges kosten. Beim Blick in die Vergangenheit fällt auf: Besonders sehenswert sind die Jahre 2000, 1997 und 2010...