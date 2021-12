Omikron-Ausbruch in Trittau : Weihnachten in der Disco: Hunderte Norddeutsche müssen in Quarantäne

Corona-Ausbruch in der Disco – trotz 2G-Plus-Regel: In Schleswig-Holstein müssen auf einen Schlag hunderte Partygänger in Quarantäne.

Trittau | Omikron-Schock für hunderte Besucher der Weihnachtsparty in einer Großraumdisco in Trittau bei Hamburg. Obwohl ein bewährtes Hygiene-Konzept und eine 2G-Plus-Regelung für die Veranstaltungen galten, sind laut der Kreisverwaltung Stormarn mehrere Personen, die am 24. und 25. Dezember in der im Kreis größten Disco Fun-Park gefeiert hatten, positiv auf d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.