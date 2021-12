„Almirante Storni“ im Kattegat : Flammen-Inferno auf Hamburger Holzfrachter vor schwedischer Küste

Der Hamburger Frachter hat 40.000 Kubikmeter Holz geladen. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, es treten aber immer noch Glutnester auf.

Göteborg | Vor der schwedischen Westküste ist ein größeres Feuer auf einem Frachter nach Angaben der Reederei gelöscht worden. Infrarot-Aufnahmen zeigten allerdings noch einige Glutnester in der Ladung, wie die Hamburger Reederei NSC am Donnerstagmittag mitteilen ließ. Die schwedische Küstenwache hatte noch am späten Mittwochabend mitgeteilt, dass zur Unterst...

