Angebliche dubiose Praktiken : Hat Jeff Bezos den Kongress angelogen? Amazon-Chef soll vor Ausschuss aussagen

Amazon-Mitarbeiter sollen Daten anderer Verkäufer ausspioniert haben – zum Vorteil der Entwicklung eigener Produkte.

01. Mai 2020, 21:19 Uhr

Washington | Amazon-Chef Jeff Bezos soll US-Abgeordneten wegen angeblicher dubioser Praktiken bei der Produktentwicklung Rede und Antwort stehen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses forderte Bezos in einem am Freitag veröffentlichten Brief zur Aussage auf. Hintergrund ist eine Recherche des "Wall Street Journal", laut der Amazon-Mitarbeiter Daten anderer Verkäufer auf der Plattform ausspionierten und für die Entwicklung eigener Produkte nutzten.



Falsche Angaben?

Der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, ein Spitzenpolitiker der Demokraten, verdächtigt Amazon-Vertreter, bei früheren Anhörungen falsche Angaben zu dem Sachverhalt gemacht zu haben. Bezos selbst hat bislang – als einziger Chef eines der großen US-Techkonzerne – noch nie selbst vor dem Kongress aussagen müssen. Amazon hatte die Vorwürfe, dass Mitarbeiter vertrauliche Verkäuferdaten zum eigenen Vorteil ausnutzen, zurückgewiesen.