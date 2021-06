Erneute Messerattacke? : Angreifer verletzt Menschen in Erfurt – Tatverdächtiger gefasst

Am Montag hat ein Angreifer in Erfurt zwei Menschen verletzt. Die Polizei hat den Täter gefasst, nun beginnt die Suche nach dem Motiv.

Erfurt | Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Erfurt festgenommen. Die Beamten fanden den Mann verletzt in seiner Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzungen habe er sich vermutlich selbst zugefügt, hieß es. Er soll am Montagmorgen im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel zwei Männer mutmaßlich mit ...

