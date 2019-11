Angriff auf Gartenparty : Vier Tote und sechs Verletzte nach Schüssen in Kalifornien

35 Personen schauen im Garten ein Football-Spiel. Dann stürmt ein Unbekannter das Grundstück und schießt um sich.

von dpa

18. November 2019, 08:35 Uhr

Fresno | Vier Menschen sind im US-Staat Kalifornien in einem Garten von einem Unbekannten erschossen worden. Weitere sechs Personen seien nach ersten Ermittlungen durch Schüsse verletzt worden, teilte Polizei-Chef Michael Reed am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Fresno mit. Bei den Opfern handele es sich um Männer asiatischer Abstammung im Alter von 25 bis 30 Jahren. Kinder seien nicht verletzt worden.

35 Personen bei Gartenparty

Ein Motiv oder Hinweise auf den oder die Täter gab es zunächst nicht. Der Schütze sei in einen Garten eingedrungen, wo eine Familie gerade ein Football-Spiel schaute. Es hätten sich etwa 35 Personen auf dem Grundstück befunden. Fresno ist eine Stadt im Central Valley von Kalifornien, rund 300 Kilometer südöstlich von San Francisco.