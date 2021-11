Australien : Anklage gegen mutmaßlichen Entführer von Cleo erhoben

Die kleine Cleo Smith in Australien ist wieder mit ihrer Familie vereint - nachdem das Mädchen zuvor 18 Tage lang vermisst wurde. Über den mutmaßlichen Täter kommen immer mehr Details ans Tageslicht.

Macleod | Nach der Rettung der vermissten Cleo Smith in Australien ist gegen den mutmaßlichen Entführer Anklage erhoben worden. Dem 36-Jährigen werde vorgeworfen, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, was allgemein als „Kindesdiebstahl“ bezeichnet werde, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Justiz....

