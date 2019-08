Logbuch zum Segeltrip in die USA : Team Malizia: Atlantik-Törn von Greta Thunberg verursacht keine sechs Flüge

Am 23. September will Greta Thunberg am Klimagipfel in New York teilnehmen, über den Atlantik fährt sie im Segelboot.

von Christopher Chirvi, Maximilian Matthies und Ankea Janßen

22. August 2019, 13:50 Uhr

Plymouth | Die Überfahrt soll rund zwei Wochen dauern: Am Mittwoch sind die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, ihr Vater Svante sowie der Filmemacher Nathan Grossman gemeinsam mit dem Hamburger Profisegler Boris Herrmann und seinem Co-Skipper Pierre Casiraghi nach Amerika aufgebrochen.

Weiterlesen: Mit Greta Thunberg nach Amerika: "Es kann immer etwas passieren"



Thunberg zieht die Reise auf der Hochseeyacht einem Flug über den Atlantik ganz bewusst vor: Bei letzterem würden große Mengen von Emissionen in die Erdatmosphäre ausgestoßen werden, die "Malizia" dagegen ist mit Solarpaneelen und Hydrogeneratoren zur Energieerzeugung ausgestattet – und kann so komplett emissionsfrei unterwegs sein.

Verfolgen Sie Gretas Route: Hier befindet sich das Schiff mit Greta Thunberg im Moment

Und lesen Sie auch: Greta Thunberg nur eine "PR-Marionette"? Was über ihr Umfeld bekannt ist



Wir begleiten die Reise im Logbuch: