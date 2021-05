In Fastnachtszug gefahren : Autoattacke in Volkmarsen mit mehr als 90 Opfern: Marathonprozess startet

Ein 30-Jähriger steht wegen versuchten Mordes in 91 sowie wegen gefährlicher Körperverletzung in 90 Fällen vor Gericht.

Kassel/Volkmarsen | Mehr als ein Jahr nach der Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen beginnt am Montag (9 Uhr) vor dem Landgericht Kassel der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem 30-jährigen Maurice P. 91-fachen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor....

