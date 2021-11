Gewaltverbrechen im Norden : Auf Ehefrau eingestochen: Details zu toter Frau auf der A7 bekannt

Nach dem Tod einer Frau auf der A7 am Samstagmorgen, teilt die Polizei nun mit, dass es sich um einen brutalen Vorfall gehandelt hat. Der Tatverdächtige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Schuby | Nachdem am Samstagmorgen eine Frau auf der A7 Richtung Süden, kurz vor der Ausfahrt Schleswig/Schuby, mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, gibt die Polizei nun weitere Details zum Tod der Frau bekannt. Der 33-jährige Tatverdächtige, der noch am Tatort festgenommen wurde, ist am Sonntag der Staatsanwaltschaft Flensburg vorgeführt worden. ...

