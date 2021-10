Augustus-Intelligence-Gründer : Start-up-Unternehmer unter Opfern von Heli-Absturz bei Heilbronn

Der Gründer des IT-Unternehmens Augustus Intelligence ist laut Ermittlern tot. Er war durch die Affäre um CDU-Politiker Amthor bekannt geworden.

Heilbronn | Bei dem Hubschrauberabsturz am Wochenende im Odenwald nördlich von Heilbronn ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mosbach auch der Unternehmer Wolfgang Haupt ums Leben gekommen. "Wir gehen davon aus, dass er unter den Opfern ist", sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Ein endgültiger DNA-Abgleich stand demnach no...

