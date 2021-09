Anonymer Instagram-Post : „...wenn euch euer Leben was wert ist...“: Schüler droht mit Amoklauf

Ein anonymer Post auf Instagram sorgte für bange Stunden an einem Gymnasium in Norddeutschland. Für den 23. September wurde eine Amoktat angekündigt. Die Polizei bereitete einen Einsatz vor.

Elmshorn | Bange Stunden an der Elsa-Brändström-Schule in Elmshorn. Gegen das Gymnasium hat es in der vergangenen Woche eine Amokdrohung gegeben. „Ich beichte, dass wenn euch euer Leben was wert ist, ihr besser am 23.09 nicht zur Schule kommt“. Dieser Post war am Mittwoch, 15. September, auf der Plattform Instagram für wenige Minuten online. Die Polizei bereitet...

